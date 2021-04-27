Кисневі концентратори відтепер можна замовити в сімейних лікарів

Міністерство охорони здоров'я України закуповує кисневі концентратори для первинної ланки медицини. Ними зможуть користуватися пацієнти, які після госпіталізації виписані додому, але можуть потребувати кисневої терапії.
Про це в ефірі ICTV розповів міністр охорони здоров'я Максим Степанов. За його словами, на це наразі виділили 693 мільйонів гривень.
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Максим Степанов
“Зараз закуповують концентратори для первинного рівня як обмінний фонд – які потім зможуть видавати пацієнтам. Адже людину можуть виписати з лікарні з нормальною сатурацією, але вона потребуватиме кисневої терапії. Ці концентратори ми зможемо використовувати й після COVID”.
За його словами, не було жодного випадку, щоб за рік пандемії в якомусь медичному закладі закінчився кисень.
Так, у нас був важкий період, коли ми вночі розвертали машини з киснем і везли їх у ту чи іншу область. Так, використання кисню збільшилося в десятки разів, ніж до пандемії. Так, ми вимушені були йти на те, щоб частину технічного кисню після лабораторних досліджень відправляти в лікарні,
– заявив Степанов.