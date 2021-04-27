Кисневі концентратори відтепер можна замовити в сімейних лікарів

Міністерство охорони здоров'я України закуповує кисневі концентратори для первинної ланки медицини. Ними зможуть користуватися пацієнти, які після госпіталізації виписані додому, але можуть потребувати кисневої терапії.

Про це в ефірі ICTV розповів міністр охорони здоров'я Максим Степанов. За його словами, на це наразі виділили 693 мільйонів гривень.

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