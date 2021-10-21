Крім цього, двох лікарнях Черкас від коронавірусу лікують уже понад 200 пацієнтів. Про це під час сесії міської ради повідомив директор департаменту охорони здоров'я ЧМР Всеволод Кульчиковський.

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"Рідкий кисень нині доставляється з "Азоту" до лікарень приватною компанією "Кріогенсервіс". Вона каже, що кисню не вистачає. Ми направили листи із проханням вирішити питання із тим, аби наші лікувальні заклади забезпечувалися в першу чергу", – пояснив Кульчиковський.

Адже була ситуація, коли спочатку кисень розвозили по району, а потім в Черкаси зливали залишки,

– додав він.

Потреба в кисні по лікарнях Черкас:

першої міської лікарні – 500 кілограмів;

інфекційної лікарні – 2,5 тисяч кілограмів.

Все це – через збільшення кількості "важких" хворих. Кажуть, що за звичних умов потреба в кисні – в сотню разів менша.

Третю міську лікарню невдовзі знову включать до переліку лікарень першої хвилі. Там вже сформували 4 бригади.

"У нас не є чинним режим надзвичайного стану і ми не можемо насильно відрядити туди людей", – сказав Кульчиковський.

Довідка. Станом на 21 жовтня 2021 року всього понад 22 тисячі жителів міста Черкаси захворіли на коронавірус. По області з початку пандемії виявили майже 95 тисяч хворих.

У медзакладах – понад 200 пацієнтів

На сьогодні у медичних закладах Черкас від COVID-19 лікується 236 осіб. За словами Кульчиковського, станом на 21 жовтня в Черкаській міській інфекційній лікарні перебуває на лікуванні 175 осіб, із яких 110 – у тимчасовому стаціонарі. Ще 61 особа лікується у Першій міській лікарні.

Загалом у міській інфекційній лікарні для лікування пацієнтів, хворих на коронавірус, виділено 230 ліжкомісць. Із них 80 – у тимчасовому стаціонарі.

Кількість важких пацієнтів збільшується і це відображається на завантаженості ліжок,

– зазначив Кульчиковський.

Коронавірус в Україні