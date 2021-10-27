Про це в прямому ефірі 24 каналу розповів очільник Чернігова Владислав Атрошенко. За його словами, у лікарнях міста перебувають 356 людей і лише 4 з них вакциновані.

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"Маємо на сьогодні 530 ліжок, на яких можемо стаціонарно розмістити хворих. Зараз ми працюємо, щоб ще могли додати 150 ліжок і це вже буде наш максимум. І максимум навіть не в ліжках, а в лікарях, які наразі виснажливо працюють", – розповів мер.

У нас у лікарнях перебувають 356 людей, з яких 232 людини на стаціонарній кисневій підтримці й 10 на апаратах штучної вентиляції легень. Це надзвичайно складний стан,

– додав він.

Яка ситуація з кисневим забезпеченням

Атрошенко повідомив, що кисень закінчився і декілька годин лікарні перебували без нього. За допомогою 60 кисневих концентраторів вдалося втримати ситуацію.

"Зараз у нас є в наявності півтори тонни кілограмів кисню. Добове споживання у нас 350 кілограмів. У п'ятницю (29 жовтня – 24 канал) завантажимо ще 3,5 тонни. Це ще приблизно на 10 днів. Можливо навіть на 8, якщо кількість хворих збільшуватиметься. Сподіваюсь, що до цього часу наші заводи зможуть нам відвантажувати кисень". – пояснив мер.

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