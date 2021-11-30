Дослідники повторно дослідили скам'янілі кістки неандертальця, який був знайдений у печері неподалік французького села Ла-Шапель-о-Сен у 1908 році.

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"Старий з Ла-Шапель", як його почали називати, був першим відносно повним скелетом неандертальця і є одним із найбільш вивчених.

Результати дослідження:

Вчені встановили, що чоловік жив близько 50 тисяч років тому й помер у віці 50 – 60 років.

Дослідження показало, що у нього була запущена форма остеоартриту хребта та кульшового суглоба.

Під час повторного аналізу з'ясувалося, що не всі зміни в кістках неандертальця можна пояснити остеоартритом.

Ми виявили, що деякі з наявних патологічних змін були викликані запальними процесами. Проаналізувавши всю картину, ми з'ясували, що неандерталець також страждав від бруцельозу,

– сказав Хойслер.

Бруцельоз – що це? Антропозоонозна інфекційна хвороба, збудниками якого є мікроби бурцели. Вона передається від інфікованої тварини й досі поширене у світі.

Найпоширенішим представником антропозоонозів є сальмонельоз,