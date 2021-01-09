Китай надаватиме вакцини проти COVID-19 безкоштовно всім громадянам, як тільки препарат стане доступним.

Так, незважаючи на витрати на транспортування вакцини та виробництво, Китай вакцинуватиме людей безкоштовно. Про це заявили урядові органи в суботу, 9 січня, повідомляє видання The Economic Times.

Читайте також Китай знову трусить від COVID-19: два великі міcта відправили на жорсткий карантин

"Нашим людям не потрібно платити жодної копійки за вакцину", – заявив представник Національної комісії з охорони здоров’я Чжен Чжунвей на пресконференції в Пекіні.

Заступник голови держкомітету з питань охорони здоров'я КНР Цзен Ісинь наголосив, що у ході проведення вакцинації були виявлені випадки, коли в деяких місцях з населення стягувалася плата за вакцину. Відтак уряд вирішив змінити цю ситуацію.

Додамо, що вакцинація у країні розпочалася 15 грудня. У Китаї було введено уже понад 9 мільйонів доз вакцини проти коронавірусної інфекції.

Наприкінці грудня Китай затвердив свою першу вакцину для загального користування від виробника Sinopharm.

Коронавірус у Китаї: статистика

Саме в китайському Ухані виявили перші випадки COVID-19. Станом на 9 січня в країні виявили більше ніж 96 тисяч випадків коронавірусу, з них понад 4 700 летальні. Одужали майже 91 тисяча хворих.