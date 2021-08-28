Китай досі приховує дані про COVID-19, – Байден пообіцяв докопатись до правди

Президент США Джо Байден переконаний, що Китай приховує важливу інформацію щодо походження коронавірусу. Тож він пообіцяв, що його країна та міжнародні партнери не зупиняться і врешті точно з'ясують витоки.

Байден звинуватив владу Китаю

Американський глава також заявив, що буде продовжувати тиснути на Китай, щоб докопатись до правди. Ті натомість і далі відхиляють заклики до прозорості та приховують інформацію.

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Джо Байден "Я вдячний за ретельну та об'єктивну роботу наших фахівців. Наші зусилля з розуміння витоків цієї пандемії не припиняться. Ми зробимо все можливе, щоб відстежити походження спалаху, який спричинив стільки болю та смерті у всьому світі".

Він додав, що спільно із союзниками та партнерами США зосередилися на пошуку відповідей, і поки їх не отримають, робота не припиниться.

"Світ заслуговує відповідей, і я не заспокоююся, поки ми їх не отримаємо", – наголосив він.

Китай може приховувати дані

Крім цього, Байден звинуватив владу Китаю у приховуванні важливої інформації про походження пандемії.

За словами президента, "найважливіша інформація" про джерела пандемії є в Китайській Народній Республіці. "Проте від самого початку урядовці в Китаї працювали над тим, щоб не допустити до неї міжнародних дослідників та членів світової спільноти громадської охорони здоров'я", – додав він.

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Дослідження про походження коронавірусу: головне

Американська розвідка заявила, що COVID-19 найімовірніше, з'явився в листопаді 2019 року, і, ймовірно, не був розроблений як біологічна зброя. Розвідники зараз мають 2 гіпотези:

природне походження від зараженої тварини; лабораторний витік.

Але досі повного доступу до даних у фахівців немає через перешкоджання з боку Китаю. Тож розвідка досі розходиться щодо думки про походження вірусу, оскільки бракує доказів.