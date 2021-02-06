Розслідування триває: Китай надав ВООЗ повний доступ до об'єктів в Ухані
Китайська влада надала делегації Всесвітньої організації охорони здоров'я повний доступ до об'єктів та людей, які були потрібні вченим. Вони збираються розслідувати причини появи коронавірусу. Це проходить в межах місії ВООЗ.
Джерело:Associated Press
Про це заявив член наукової групи Пітер Дашак. Він розповів, що команда вже завершила інспекцію об'єктів та проведе наступні кілька днів за вивченням отриманих даних та консультаціями з китайськими колегами.
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Що передувало
ВООЗ проводить в Китаї дослідження причин появи коронавірусу. За результатами роботи науковців, це допоможе розвіяти сумнівні гіпотези та отримати повну картину, щодо зв'язку вірусу із тваринами.
Дослідження, яке ми провели на ринку морепродуктів в Ухані привело нас до місцевого інституту вірусології. Коли почалася сесія запитань і відповідей з персоналом лабораторії, ми були вражені їхньою відвертістю. Я не очікував такого рівня відкритості щодо настільки делікатних питань,
– розповів член наукової групи ВООЗ Пітер Дашак.
За його словами, учені намагаються з'ясовати, які були перші випадки інфікування. Крім цього, вони дізнаються, чи був зв'язок із тваринами і яка можливість зараження вірусом з упакування заморожених харчових продуктів.
"Звичайно, ми розглядаємо всі гіпотези, які були там, і дивимося, куди нас ведуть дані й чи вказують вони на якусь конкретну", – додав Дашак.
Розслідування щодо COVID-19
- ВООЗ оголосила про наміри направити в Китай свою місію з розслідування походження коронавірусу в листопаді 2020 року. Вона має на меті дослідити найперші випадки появи SARS-CoV-2 в Ухані.
- Нинішня місія ВООЗ насправді не є першою. Фахівці Організації були в Китаї ще в липні – серпні 2020 року, але тоді все завершилося лише розробкою технічного завдання
- Китайські вчені закликають Всесвітню організацію охорони здоров'я досліджувати походження коронавірусу й поза межами КНР.
- Хоч і для встановлення картини походження коронавірусу необхідно проводити розслідування й в інших країнах, проблема в тому, що епідеміологи Китаю не згадують про розвиток спалаху інфекції в Ухані.
- Про перших хворих на пневмонію невідомого походження Китай повідомив 31 грудня 2019 року.
- Згідно з даними ВООЗ, отриманими від уряду країни, перші клінічні прояви у хворих з'явились 8 грудня.
- Але в урядових записках за 17 листопада 2019 року є свідчення про те, що 55-річний житель провінції Хубей інфікувався невідомою хворобою. Про це свідчать документи, отримані журналістами видання South China Morning Post. Поки що його офіційно вважають нульовим пацієнтом.
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