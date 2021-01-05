Група вчених ВООЗ вирушила в Китай для розслідування виникнення коронавірусу. Втім, вони зіткнулися з бюрократичною тяганиною і їм не дозволили в'їзд у державу.

Чому Китай не впустив фахівців ВООЗ

Двоє вчених дізналися, що їх не впустять у Китай, коли вже були в дорозі. Усі решти – вже планували вилітати. Про це на сторінці ВООЗ у твіттері повідомив глава організації Тедрос Аданом Гебреісус.

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Впродовж останніх 24 годин члени міжнародної наукової команди ВООЗ залишили рідні країни і поїхали у Китай,

– сказав Гебреісус.

"Lastly, over the past 24 hours, members of the international scientific team on #COVID19 virus origins began traveling from their home countries to #China"-@DrTedros — World Health Organization (WHO) (@WHO) January 5, 2021

Згодом він заявив, що Китай досі не видав всі необхідні дозволи для в'їзду фахівців.

За словами гендиректора ВООЗ, КНР запевнила, що дозволи видадуть "найближчим часом".

Що відомо про поїздку ВООЗ до Китаю

Пекін не дозволяв доступ міжнародних експертів до інформації про коронавірус.

Втім, у ВООЗ запевнили , що Китай таки дав дозвіл на приїзд експертів найближчим часом.

, що Китай таки дав дозвіл на приїзд експертів найближчим часом. 10 фахівців мали пробути на території країни впродовж 2 тижнів.

Найбільше ВООЗ цікавить, як саме вірус передався від кажанів до людей.

За словами науковця Організації Роберта Коха Фабіан Ліндертц, суть поїздки не в тому, щоб знайти винну у пандемії країну, а зрозуміти, як все відбувалося, аби уникнути подібного у майбутньому.