Представник Китаю при ООН у Женеві Чжень Сюй направив листа гендиректору Всесвітньої організації охорони здоров’я Тедросу Аданому Гебреїсусу. Це вперше, коли Китай офіційно звернувся до ВООЗ через політичні канали з проханням провести розслідування.

До теми Американська розвідка представила Байдену 2 версії походження коронавірусу

Які лабораторії вимагає перевірити Китай

У Китаї вважають, що коронавірус міг "втекти" з лабораторій у Форт-Детрік та Університету Північної Кароліни. Також там додали, що гіпотеза про виникнення коронавірусу у лабораторії Уханського інституту вірусології й подальший витік генетично модифікованого вірусу "вкрай малоймовірна".

Генеральний директор Департаменту контролю над озброєннями МЗС КНР Фу Конг заявив, що якщо США наполягають на розкритті теорії витоку вірусу з лабораторії, то вони мають подати приклад і запропонувати ВООЗ дослідити Форт-Детрік та лабораторію Університету Північної Кароліни.

Нині є 2 основні версії щодо походження коронавірусу: природна передача від тварин та витік з лабораторії.

Політичний скандал щодо походження коронавірусу: основне