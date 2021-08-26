Китай просить ВООЗ розслідувати ймовірний витік коронавірусу з лабораторій США

Політичні спекуляції щодо COVID-19 продовжуються. Китай попросив ВООЗ розслідувати ймовірне походження коронавірусу в американській лабораторії військової бази Форт-Детрік та в лабораторії Університету Північної Кароліни.

Представник Китаю при ООН у Женеві Чжень Сюй направив листа гендиректору Всесвітньої організації охорони здоров’я Тедросу Аданому Гебреїсусу. Це вперше, коли Китай офіційно звернувся до ВООЗ через політичні канали з проханням провести розслідування.

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Які лабораторії вимагає перевірити Китай

У Китаї вважають, що коронавірус міг "втекти" з лабораторій у Форт-Детрік та Університету Північної Кароліни. Також там додали, що гіпотеза про виникнення коронавірусу у лабораторії Уханського інституту вірусології й подальший витік генетично модифікованого вірусу "вкрай малоймовірна".

Генеральний директор Департаменту контролю над озброєннями МЗС КНР Фу Конг заявив, що якщо США наполягають на розкритті теорії витоку вірусу з лабораторії, то вони мають подати приклад і запропонувати ВООЗ дослідити Форт-Детрік та лабораторію Університету Північної Кароліни.

Політичний скандал щодо походження коронавірусу: основне

У березні Всесвітня організація охорони здоров'я і Китай опублікували спільне дослідження, в якому визнається, що спорадичні інфекції могли статися до того, як в Ухані зафіксували першого інфікованого.

В іншому дослідженні, опублікованому вченими з Університетського коледжу Лондона, стверджувалося, що вірус з'явився в жовтні 2019 року і почав швидко поширюватися по світу до грудня того ж року.

Національні інститути здоров'я (NIH) заявили, що перші зразки були вилучені на прохання китайських дослідників, які сказали, що вони будуть оновлені й передані в інший архів. Це викликало подальші припущення про те, що Китай намагається приховати джерела пандемії.

У липні Всесвітня організація охорони здоров'я почала вимагати контролю над лабораторіями в Китаї, у яких аналізували перші випадки COVID-19. Натомість Китаю такий план не сподобався – рішення ВООЗ назвали "політизованим".

На початку серпня у Комітеті з закордонних справ США опублікували частину розслідування щодо походження коронавірусу. У доповіді йдеться, що SARS-CoV-2 поширився світом в результаті витоку з Уханського інституту вірусології.

Нині є 2 основні версії щодо походження коронавірусу: природна передача від тварин та витік з лабораторії.