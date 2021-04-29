Росія і Китай щосили намагаються підірвати довіру до західних вакцин, інститутів ЄС і західноєвропейських стратегій вакцинації. Для цього вони використовують контрольовані державою ЗМІ й соціальні мережі, зокрема й офіційні дипломатичні сторінки.
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Особливості російської дезінформації
До російської кампанії з просування вакцини "Супутник V" залучені державні органи, державні компанії та державні ЗМІ. Але російські офіційні особи не лише просувають "Супутник V", а й дезінформують та кидають звинувачення у бік Європейського союзу, насамперед в "саботажі" російської вакцини.
Прокремлівські ЗМІ та навіть офіційний акаунт "Супутник V" у твіттері часто пишуть повідомлення, у яких намагаються підірвати довіру суспільства до Європейського агентства з лікарських засобів (ЕМА) – поставити під сумнів його процедури та політичну неупередженість. Посіявши недовіру до ЕМА, в Росії планують підірвати й фрагментувати загальноєвропейський підхід до забезпечення поставок вакцин.
Контрольовані кремлем ЗМІ поширюють дезінформацію про західні вакцини й звинувачують ЄС в "невдалій" вакцинації або боротьбі з коронавірусом. Але існують і повідомлення, які націлені на окремі уряди або місцеві ситуації. У їхньому фокусі:
- звинувачення українського уряду в "геноциді" українців через відмову закуповувати російський "Супутник V";
- висока оцінка дій білоруського уряду у боротьбі COVID-19, насамперед співробітництво Москви та Мінська;
- критика Грузії за рішення використовувати вакцини, надані COVAX, а не "Супутник V", і звинувачення Тбілісі в замовленнях з Заходу.
Риторика Китаю
Китай також просуває свої вакцини як "глобальне суспільне благо".
- Влада акцентує на доступності препаратів і стабільних поставках. В основному повідомлення направлені на країни, що розвиваються, а також Західні Балкани.
- Особливо китайські ЗМІ полюбляють писати, що західні країни нібито політизують вакцини й вносять свій внесок в "вакцинний розрив", тим самим підкреслюючи різницю між китайським і західним підходами.
- Звісно, це розбавляють негативними повідомленнями про процес вакцинації в ЄС, звинуваченнями в накопиченні вакцин коштом бідніших країн і неправильному поводженні з вакциною AstraZeneca.
- Окрім цього, державні ЗМІ Китаю намагаються звинуватити "західні ЗМІ" в нібито подвійних стандартах і відсутності професіоналізму у висвітленні інформації про китайські вакцини.