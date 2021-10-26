Китай розпочинає COVID-вакцинацію дітей у віці від 3 років

У Китаї проти коронавірусу вакцинували вже 76% населення. Тепер у країні розпочинають вакцинацію дітей у віці від 3 років.

Дітям у віці від 3 до 11 років потрібно буде вакцинуватися принаймні у п'яти провінціях Китаю. Все через те, що в цих регіонах виявили незначні спалахи COVID-19.

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При найменших спалахах – ізоляція: як Китай бореться з COVID-19

У Китаї вживають жорстких заходів при найменших спалахах коронавірусу. Національна комісія охорони здоров'я повідомила, що за останні 24 години в країні виявили 35 нових хворих: 4 з них у провінції Ганьсу, ще 19 – у регіоні Внутрішньої Монголії, інші випадки зараження зафіксували по всій країні.

Щоб спробувати зупинити поширення інфекції, у Ганьсу закрили всі туристичні об'єкти. Жителям деяких районів Внутрішньої Монголії наказали залишатися вдома.

Китай застосовував суворі заходи, карантин та обов'язкове тестування на вірус протягом усієї пандемії. Нині уряд стурбований поширенням штаму коронавірусу Дельта серед мандрівників.

Загалом від початку вакцинальної кампанії в Китаї імунізували 1,07 мільярда людей із 1,4 мільярда населення.

Нагадаємо, що в країні використовують 3 місцевих препарати:

Sinopharm з Пекінського інституту біологічних продуктів,

Sinovac (Coronavac),

Sinopharm з Уханьського інституту біологічних продуктів.

Яким препаратом щеплюватимуть дітей

Для вакцинації дітей у віці від 3 до 17 років схвалили як і Sinovac (Coronavac), який нині використовують в Україні, так і Sinopharm. Попри те, що використання цих препаратів на дітях схвалили ще влітку, до нині він використовувався лише на підлітках у віці від 12 років.

Але після того, як китайську вакцину визнали безпечною для дітей, іноземні уряди почали робити щеплення дітям у своїх країнах: