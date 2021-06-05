Коли вакцину Sinovac запропонують дітям залежить від того, коли органи охорони здоров'я сформулюють нову стратегію вакцинації мешканців Китаю.

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При цьому у повідомленні зазначається, що неповнолітні мають нижчий пріоритет для вакцинації проти коронавірусу в порівнянні з літніми людьми, оскільки значно легше переносять хворобу.

Станом на 3 червня в Китаї використали 723,5 мільйона доз вакцини Sinovac. Масова кампанія вакцинації поки що відкрита лише для людей віком від 18 років.

Чи безпечна вакцина Sinovac для дітей

Попередні результати клінічних випробувань фази I й II показали, що вакцина може викликати імунну відповідь у людей віком від 3 до 17 років. Більшість побічних реакцій були легкими.

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