Коли вакцину Sinovac запропонують дітям залежить від того, коли органи охорони здоров'я сформулюють нову стратегію вакцинації мешканців Китаю.
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При цьому у повідомленні зазначається, що неповнолітні мають нижчий пріоритет для вакцинації проти коронавірусу в порівнянні з літніми людьми, оскільки значно легше переносять хворобу.
Станом на 3 червня в Китаї використали 723,5 мільйона доз вакцини Sinovac. Масова кампанія вакцинації поки що відкрита лише для людей віком від 18 років.
Чи безпечна вакцина Sinovac для дітей
Попередні результати клінічних випробувань фази I й II показали, що вакцина може викликати імунну відповідь у людей віком від 3 до 17 років. Більшість побічних реакцій були легкими.
Інші дослідження вакцини Sinovac
- Окрім цього, Sinovac завершив клінічне випробування II дослідження, в якому учасникам вводили третю бустерну дозу після завершення двох звичайних ін'єкцій.
- Згідно з оприлюдненими результатами дослідження, в учасників спостерігалося 10-кратне збільшення рівня антитіл в порівнянні з попередніми рівнями за тиждень ц у 20 разів за півмісяця.
- Але перш ніж дати рекомендації стосовно застосування третьої дози, Sinovac повинні завершити довгострокове спостереження за тривалістю цих антитіл.