Китай схвалив третю COVID-вакцину компанії Sinopharm для клінічних випробувань
Китай затвердив третю вакцину проти коронавірусу від Sinopharm Group Co. для початку клінічних випробувань.
Джерело:Bloomberg
Початок клінічних випробувань стартував після того, як дві інактивовані вакцини від Sinopharm були затверджені та широко використовуються як в Китаї, так і в інших країнах.
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Це рекомбінантна вакцина, яка містить елементи шиповидного білка коронавірусу,
– пояснили у компанії.
Згідно із заявою, новий препарат проти коронавірусу "володіє посиленими властивостями щодо стимулювання імунного захисту організму".
До слова, в Китаї розроблено ще п’ять вакцин від коронавірусу: три інактивованих, аденовірусні і рекомбінантний білковий. Препарати призначені для вакцинації в один, два або три етапи.
У Китаї маркуватимуть заклади, щоб показати скільки працівників вакцинувались проти COVID-19
Дані взяті з видання The Guardian
Відтепер будівлі магазинів, ресторанів та інших закладів відзначають "зеленим", якщо в них зробили щеплення проти коронавірусу щонайменше 80% співробітників, "блакитним", якщо таких від 40% до 80%, і "червоним", якщо їх менш як 40%.
Раніше в країні "свої кольори" отримали і звичайні жителі. Спеціальний мобільний додаток вказує на стан здоров'я людей (зелене, жовте або червоне) і мешканці змушені демонструвати екрани своїх телефонів для того, щоб завітати у деякі кафе, торгові центри тощо.
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