Китай схвалив третю COVID-вакцину компанії Sinopharm для клінічних випробувань

Китай затвердив третю вакцину проти коронавірусу від Sinopharm Group Co. для початку клінічних випробувань.

Початок клінічних випробувань стартував після того, як дві інактивовані вакцини від Sinopharm були затверджені та широко використовуються як в Китаї, так і в інших країнах.

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Це рекомбінантна вакцина, яка містить елементи шиповидного білка коронавірусу,

– пояснили у компанії.

Згідно із заявою, новий препарат проти коронавірусу "володіє посиленими властивостями щодо стимулювання імунного захисту організму".

До слова, в Китаї розроблено ще п’ять вакцин від коронавірусу: три інактивованих, аденовірусні і рекомбінантний білковий. Препарати призначені для вакцинації в один, два або три етапи.

У Китаї маркуватимуть заклади, щоб показати скільки працівників вакцинувались проти COVID-19

Дані взяті з видання The Guardian

Відтепер будівлі магазинів, ресторанів та інших закладів відзначають "зеленим", якщо в них зробили щеплення проти коронавірусу щонайменше 80% співробітників, "блакитним", якщо таких від 40% до 80%, і "червоним", якщо їх менш як 40%.

Раніше в країні "свої кольори" отримали і звичайні жителі. Спеціальний мобільний додаток вказує на стан здоров'я людей (зелене, жовте або червоне) і мешканці змушені демонструвати екрани своїх телефонів для того, щоб завітати у деякі кафе, торгові центри тощо.