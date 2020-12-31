Влада Китаю схвалила вакцину проти коронавірусної інфекції від державної компанії Sinopharm для загального використання серед населення.

Ефективність вакцини становить 79,34% за результатами третьої фази клінічних випробувань. Про це повідомляє видання The Guardian з посиланням на заяву уряду.

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Вакцина відповідає стандартам Всесвітньої організації охорони здоров'я і власного регулюючого органу Китаю = Національного управління з медичних товарів.Чотири інші вакцини в Китаї від компаній Sinovac, підрозділу CNBG в Ухані, CanSino Biologics і Китайської академії наук знаходяться на пізніх стадіях випробувань.

У Китаї заявили, що першими щодо отримання вакцини проти коронавірусу стоять вразливі групи населення.

Оскільки китайська вакцина виявилася безпечною та ефективною, ми хотіли б заохотити наш народ брати участь на добровільній та інформованій основі та за згодою,

– заявив заступник голови національної комісії з питань охорони здоров'я Цзень Ісінь.

Чиновники не вказали конкретних дат, але заявили, що розповсюдження розпочнеться "найближчим часом" із "суттєво зниженою" вартістю.

Чжен Чжунвей, керівник робочої групи з досліджень і розробок вакцин, заявив, що вакцина "повинна надаватися безкоштовно всім людям". А державні ЗМІ згодом підтвердили те, що вакцина буде безкоштовною.

Sinopharm – державна фармацевтична компанія, яка має два кандидати на вакцину серед п’яти експериментальних процедур Китаю в рамках міжнародних випробувань на завершальній стадії.

Україна отримає вакцини китайського виробника Sinovac

До слоіва, МОЗ України підписало контракт про постачання вакцин від китайської фармкомпанії Sinovac про отримання ще 1,8 мільйона доз.

Міністерство охорони здоров'я України проводило ці переговори з вересня 2020 року, які були складними, оскільки за якісні та безпечні вакцини шалена конкуренція.

Одна доза препарату коштує 504 гривень. Ця вакцина закуплена для вакцинації людей з професійної групи ризику, насамперед медичних працівників. Тобто вакцинацію проводитимуть безкоштовно.