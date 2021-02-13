Влада Китаю відмовилися надавати Всесвітній організації охорони здоров'я (ВООЗ) інформацію про ранні випадки інфікування SARS-CoV-2. Такі дії Китаю ускладнюють дослідження походження коронавірусу.

Про відмову Китаю співпрацювати повідомив мікробіологиня ВООЗ Домініка Дуайера.

До теми У ВООЗ вважають, що коронавірус міг зародитися і в інших країнах

Вони надали нам пару прикладів, але це не те ж саме, що і обробити всі випадки, а це потрібно для стандартного епідеміологічного дослідження,

– зауважила Домініка Дуайера.

Китай подає вибіркові дослідження

За словами членів команди ВООЗ, китайська влада і вчені надали власні дослідження, при цьому китайська сторона запевняла, що не зафіксувала випадків COVID-19 в місяці, які передували його спалаху в Ухані.

Однак ВООЗ не дозволили ознайомитися з даними, які лежали в основі цих досліджень, і які дали б їм можливість проаналізувати, наскільки рано і наскільки інтенсивно вірус почав поширюватися в Китаї.

Коронавірус виник, ймовірно, на 2 місяці раніше

Крім того, у ВООЗ повідомили, що Національна комісія охорони здоров'я Китаю і міністерство закордонних справ не відповіли на прохання видання прокоментувати цю інформацію.

Нагадаємо, що напередодні експерти ВООЗ представили результати досліджень, згідно з якими, коронавірус міг з'явитися на 2 місяці раніше, ніж про це повідомили офіційно.