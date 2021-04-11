Китай визнав низьку ефективність власних COVID-вакцин
Вища посадова особа Китаю по боротьбі з хворобами заявила, що ефективність китайських вакцин проти коронавірусу невисока. Тож уряд розглядає можливість міксування препаратів.
Джерело:AP
Директор Китайського центру з контролю за захворюваннями Гао Фу заявив, що китайські вакцини "не володіють дуже високим рівнем захисту". Хоч Пекін вже поширив сотні мільйонів доз вакцина за межі країни.
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Зараз формально обговорюється питання про те, чи повинні ми використовувати для процесу імунізації різні вакцини з різних технічних ліній,
– сказав Гао.
Інші представники влади поки що не відповідають прямо на запитання журналістів та не коментують можливі зміни в планах. Тим часом інший представник центру заявив, що розробники працюють над вакцинами на основі мРНК.
Вакцини на основі мРНК, розроблені в нашій країні, також увійшли в стадію клінічних випробувань,
– розповів чиновник Ван Хуацін.
До слова, у Китаї раніше сумнівались в безпеці мРНК-вакцин. А китайські державні ЗМІ й популярні медичні та наукові блоги неодноразово ставили під сумнів безпеку й ефективність РНК-вакцини Pfizer-BioNTech.
Китайські вакцини проти коронавірусу: що відомо
- За даними міністерства закордонних справ, 2 вакцини з Китаю (Sinovac і Sinopharm) експортували у 22 країни, зокрема у Мексику, Туреччину, Індонезію, Угорщину, Бразилію та Туреччину.
- Дослідники з Бразилії виявили, що ефективність вакцини Sinovac (CoronaVac) в запобіганні симптоматичних інфекцій становить всього 50,4%.
- Водночас видання Bloomberg пише, що Sinovac стовідсотково ефективна для запобігання важких випадків.
- У Global Times вважають Sinovac досить непоганим препаратом й прогнозують, що вакцина може знизити потребу хворих у госпіталізації на 78%,
- Раніше представник Sinovac Лю Пейчен визнав, під час досліджень були виявлені різні рівні ефективності вакцини. Він сказав, що це може бути пов'язано з віком людей, штамами вірусу й іншими факторами.
- В Україну партія вакцини CoronaVac прибула ще 25 березня. Щоправда, зареєструвало цю вакцину МОЗ 10 березня. Це другий препарат після Covishield, яким вакцинуватимуть українців.
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