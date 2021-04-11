Китай визнав низьку ефективність власних COVID-вакцин

Вища посадова особа Китаю по боротьбі з хворобами заявила, що ефективність китайських вакцин проти коронавірусу невисока. Тож уряд розглядає можливість міксування препаратів.

Директор Китайського центру з контролю за захворюваннями Гао Фу заявив, що китайські вакцини "не володіють дуже високим рівнем захисту". Хоч Пекін вже поширив сотні мільйонів доз вакцина за межі країни.

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Зараз формально обговорюється питання про те, чи повинні ми використовувати для процесу імунізації різні вакцини з різних технічних ліній,

– сказав Гао.

Інші представники влади поки що не відповідають прямо на запитання журналістів та не коментують можливі зміни в планах. Тим часом інший представник центру заявив, що розробники працюють над вакцинами на основі мРНК.

Вакцини на основі мРНК, розроблені в нашій країні, також увійшли в стадію клінічних випробувань,

– розповів чиновник Ван Хуацін.

До слова, у Китаї раніше сумнівались в безпеці мРНК-вакцин. А китайські державні ЗМІ й популярні медичні та наукові блоги неодноразово ставили під сумнів безпеку й ефективність РНК-вакцини Pfizer-BioNTech.

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