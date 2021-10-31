Китай вводить додаткові обмеження через спалах COVID-19

У суботу, 30 жовтня, Пекін ввів нові COVID-обмеження через поширення коронавірусу в країні. Спалах вразив щонайменше 14 провінцій Китаю – за останній тиждень в країні протестували мільйони людей.

Тим часом статистика хвороби у Китаї зовсім не така, як у решті світу. Так, вчора в країні зареєстрували 59 нових хворих – це максимальний показник з середини вересня.

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Хоч у порівнянні з іншими країнами це число зовсім невелике, влада чимдуж намагається стримати поширення вірусу напередодні зимових Олімпійських ігор, які розпочнуться 4 лютого.

Новий центр спалаху розміщений у місті Еренхот – за 650 кілометрів від Пекіна, у якому відбудуться ігри.

У містах, де виявили вірус, обмежили поїздки. Національний залізничний оператор країни також призупинить або обмежить маршрути у цих районах.

Люди можуть покинути території лише за допомогою негативного ПЛР-тесту на коронавірус. 29 жовтня скасували близько половини рейсів, які вилітають зі столиці Пекіна. Влада закликала людей не залишати місто без нагальної потреби та попросила людей утриматись від гучних святкувань, зокрема весіль.

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