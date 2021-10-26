Нові обмеження у вівторок 26 жовтня ввели, коли Китай повідомив про 29 випадків нових внутрішніх інфекцій, включаючи шість випадків у Ланьчжоу, столиці північно-західної провінції Ганьсу.
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Обмеження в Китаї
Влада також суворо контролюватиме в’їзд та виїзд з міста. Рух автобусів та таксі в місті вже зупинили, а державні ЗМІ повідомили у вівторок, що на вокзалі Ланьчжоу зупинили понад 70 поїздів, включаючи ключові маршрути до таких великих міст, як Пекін та Сіань.
Представник авіакомпанії China Southern Airlines повідомив журналістам, що всі рейси між Пекіном і Ланьчжоу також скасували, і наразі влада не вказувала можливу дату відновлення авіасполучення.
Джерело спалаху
Фахівці з громадського здоров’я пов’язують цей спалах із групою внутрішніх туристів, які поверталися зі Шанхая додому до різних провінцій. Від 17 жовтня в країні зафіксували всього 198 випадків захворювання. 39 з них припадають на місто Ланьчжоу.
Людей, які не дотримуються урядових інструкцій, зазвичай відстороняють від займаної посади або карають виправними роботами.
Коронавірус в Китаї
- Перший спалах коронавірусу стався в Китайському місті Ухань ще в грудні 2019 року.
- Про походження вірусу досі тривають суперечки.
- Експерти звинувачують владу Китаю, що вони пізно повідомили про спалах невідомої хвороби. Це могло б вплинути на розвиток пандемії у всьому світі.
- У спільному звіті ВООЗ і Китаю, опублікованому в березні за підсумками місії ВООЗ до Уханю у 2021 році, зазначалося, що найбільш вірогідний сценарій появи COVID-19 – перехід захворювання від кажанів до іншої тварини, яка пізніше заразило людей.
- Натомість наприкінці липня 2021 року Китай заявив, що не допомагатиме ВООЗ з дослідженнями, оскільки лава ВООЗ Тедрос Гебреїсус допустив "формулювання, які не поважають науку" та "політизують" тему.