Китай заблокував місто-мільйонник через коронавірус

Китай помістив місто з населенням у чотири мільйони у карантин, щоб побороти сплеск коронавірусу в країні. Мешканцям заборонено виходити з дому, за винятком надзвичайних ситуацій.

Нові обмеження у вівторок 26 жовтня ввели, коли Китай повідомив про 29 випадків нових внутрішніх інфекцій, включаючи шість випадків у Ланьчжоу, столиці північно-західної провінції Ганьсу.

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Обмеження в Китаї

Влада також суворо контролюватиме в’їзд та виїзд з міста. Рух автобусів та таксі в місті вже зупинили, а державні ЗМІ повідомили у вівторок, що на вокзалі Ланьчжоу зупинили понад 70 поїздів, включаючи ключові маршрути до таких великих міст, як Пекін та Сіань.

Представник авіакомпанії China Southern Airlines повідомив журналістам, що всі рейси між Пекіном і Ланьчжоу також скасували, і наразі влада не вказувала можливу дату відновлення авіасполучення.

Джерело спалаху

Фахівці з громадського здоров’я пов’язують цей спалах із групою внутрішніх туристів, які поверталися зі Шанхая додому до різних провінцій. Від 17 жовтня в країні зафіксували всього 198 випадків захворювання. 39 з них припадають на місто Ланьчжоу.

Людей, які не дотримуються урядових інструкцій, зазвичай відстороняють від займаної посади або карають виправними роботами.

Коронавірус в Китаї