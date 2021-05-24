Речник МЗС Китаю Чжао Ліцзянь спростував це повідомлення. Він переконує, що жоден співробітник інституту не хворів на коронавірус. При цьому він не уточнив, чи справді вчених госпіталізували зі складними симптомами ГРВІ у грудні 2019 року.

До теми До появи COVID-19: вірусологи в Ухані важко хворіли ще восени 2019 року, – ЗМІ

Ліцзянь також додав, що твердження про штучне походження вірусу в лабораторії Уханя є безпідставними.

Що цьому передувало:

Раніше американська газета The Wall Street Journal написала, що у листопаді 2019 року щонайменше трьох вірусологів з уханської лабораторії госпіталізували з важкими симптомами, які тоді нагадували ГРВІ.

Журналісти посилаються на дані американської розвідки та повідомляють, що науковці працювали в лабораторії, яка займається вивченням коронавірусів та інших патогенів.

При цьому у виданні додали, що симптоми хворих нагадують вже відомий нам COVID-19 й натякнули, що ця інформація може свідчити на користь гіпотези про штучне походження вірусу.

До слова, скоро ВООЗ повинна оприлюднити новий звіт про своє розслідування стосовно походження коронавірусу COVID-19.

Натомість у Державному департаменті США не задоволені березневими результатами розслідування організації. Держсекретар Ентоні Блінкен вважає, що наявної інформації про коронавірус недостатньо.

4 варіанти появи COVID-19: березневий звіт ВООЗ

Джерело: AP