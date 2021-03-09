Китай запроваджує сертифікати вакцинації для подорожей
Китай запроваджує цифрові сертифікати вакцинації від коронавірусу. Мовиться про програму на платформі WeChat для китайців, які планують поїздки за кордон.
Джерело:Global Times
Свідоцтво про здоров'я (дані про щеплення людини і результати тестування на віруси) містить зашифрований QR-код для відповідних підрозділів різних країн для підтвердження його справжності та зчитування особистої інформації.
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Що відомо про сертифікати вакцинації в Китаї
- Цифровий сертифікат доступний для громадян Китаю через програму на платформі WeChat, яка була запущена 8 березня.
- Документ поширюється "для сприяння відновленню світової економіки і полегшення транскордонних поїздок".
- Зауважимо, що сертифікат, який також називають "паспортом вакцинації", наразі не є обов'язковим. Він також доступний в паперовій формі.
Як записатись на вакцинацію проти коронавірусу в Україні / Інфографіка 24 канал
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