Китай запроваджує цифрові сертифікати вакцинації від коронавірусу. Мовиться про програму на платформі WeChat для китайців, які планують поїздки за кордон.

Свідоцтво про здоров'я (дані про щеплення людини і результати тестування на віруси) містить зашифрований QR-код для відповідних підрозділів різних країн для підтвердження його справжності та зчитування особистої інформації.

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Що відомо про сертифікати вакцинації в Китаї

Цифровий сертифікат доступний для громадян Китаю через програму на платформі WeChat, яка була запущена 8 березня.

Документ поширюється "для сприяння відновленню світової економіки і полегшення транскордонних поїздок".

Зауважимо, що сертифікат, який також називають "паспортом вакцинації", наразі не є обов'язковим. Він також доступний в паперовій формі.

Зверніть увагу! Міністерство цифровізації спільно з МОЗ України розробили цифрову систему, за допомогою якої можна підтвердити факт вакцинації. При записі на безкоштовне щеплення проти коронавірусу через цю систему українці зможуть у майбутньому отримати паспорт вакцинації, якщо його введуть у світі.



Як записатись на вакцинацію проти коронавірусу в Україні / Інфографіка 24 канал