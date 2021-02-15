Журналістське розслідування свідчить, що Китай провів масштабну кампанію з дезінформації. Країна за допомогою Росії та Ірану поширювала фейки про те, що коронавірус є біологічною зброєю США.

Журналісти Associated Press проводили своє розслідування впродовж 9 місяців. Їм допомагали фахівці з Лабораторії цифрових криміналістичних досліджень при Атлантичній раді.

До теми Китай відмовився надавати дані про перші випадки COVID-19 в країні, – заява ВООЗ

Видання повідомляє, що з середини 2019 року кількість китайських дипломатичних користувачів у Twitter збільшилася більш ніж утричі, а у Facebook – більш ніж удвічі. Це при тому, що обидві соцмережі заборонені в Китаї.

Низка твітів офіційного представника МЗС Китаю Чжао Ліцзяня з заявами, що за поширенням COVID-19 стоїть армія США, була процитована понад 99 тисяч разів 54 мовами в акаунтах з сотнями мільйонів підписників. А після цього новину підхоплювали китайські державні ЗМІ.

До чого тут Росія та Іран

Для поширення неправдивої інформації Китай використовував російську стратегію та інфраструктуру.

Неодноразово дезінформація поширювалась на Заходу через авторитетних довірених осіб Кремля.

Твердження Пекіна підкріплювались "звітами" і "джерелами" в Росії та Ірані.

У першій половині 2020 року у твіттері виявили мільйони взаємодій на тему COVID-19 з сотнями акаунтів, пов’язаних з урядами Китаю, Росії та Ірану. Найчастіше поширювалися заяви китайських державних ЗМІ та МЗС.

Військові та релігійні лідери Ірану неодноразово називали вірус біологічною зброєю США. Після цього ці твердження поширювали російські ЗМІ та Китай, тим самим створюючи підґрунтя для нових спекуляцій.

Від Пекіна і Вашингтона до Москви й Тегерана, політичні лідери та лояльні ЗМІ виступали ефективними "суперпоширювачами", використовуючи свій статус для зміцнення віри в політично вигідні змови,

– йдеться в повідомленні AP.

У коментарі для AP у МЗС Китаю заявили, що виступають проти дезінформації й будуть захищатися від нападок ворожих сил, які намагаються політизувати пандемію. У міністерстві також додали, що "перед лицем сфабрикованих звинувачень розумно і доречно спростувати брехню і розвіяти чутки з допомогою фактів".