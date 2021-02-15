Китай завдяки Росії поширював фейки про те, що COVID-19 – біологічна зброя США: розслідування

15 лютого 2021 , 20:51
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Джерело:

Associated Press

Журналістське розслідування свідчить, що Китай провів масштабну кампанію з дезінформації. Країна за допомогою Росії та Ірану поширювала фейки про те, що коронавірус є біологічною зброєю США.

Журналісти Associated Press проводили своє розслідування впродовж 9 місяців. Їм допомагали фахівці з Лабораторії цифрових криміналістичних досліджень при Атлантичній раді.

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Видання повідомляє, що з середини 2019 року кількість китайських дипломатичних користувачів у Twitter збільшилася більш ніж утричі, а у Facebook – більш ніж удвічі. Це при тому, що обидві соцмережі заборонені в Китаї.

Низка твітів офіційного представника МЗС Китаю Чжао Ліцзяня з заявами, що за поширенням COVID-19 стоїть армія США, була процитована понад 99 тисяч разів 54 мовами в акаунтах з сотнями мільйонів підписників. А після цього новину підхоплювали китайські державні ЗМІ.

До чого тут Росія та Іран

  • Для поширення неправдивої інформації Китай використовував російську стратегію та інфраструктуру.
  • Неодноразово дезінформація поширювалась на Заходу через авторитетних довірених осіб Кремля.
  • Твердження Пекіна підкріплювались "звітами" і "джерелами" в Росії та Ірані.
  • У першій половині 2020 року у твіттері виявили мільйони взаємодій на тему COVID-19 з сотнями акаунтів, пов’язаних з урядами Китаю, Росії та Ірану. Найчастіше поширювалися заяви китайських державних ЗМІ та МЗС.
  • Військові та релігійні лідери Ірану неодноразово називали вірус біологічною зброєю США. Після цього ці твердження поширювали російські ЗМІ та Китай, тим самим створюючи підґрунтя для нових спекуляцій.

Від Пекіна і Вашингтона до Москви й Тегерана, політичні лідери та лояльні ЗМІ виступали ефективними "суперпоширювачами", використовуючи свій статус для зміцнення віри в політично вигідні змови,
– йдеться в повідомленні AP.

У коментарі для AP у МЗС Китаю заявили, що виступають проти дезінформації й будуть захищатися від нападок ворожих сил, які намагаються політизувати пандемію. У міністерстві також додали, що "перед лицем сфабрикованих звинувачень розумно і доречно спростувати брехню і розвіяти чутки з допомогою фактів".