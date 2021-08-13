Китай знову відмовився співпрацювати з ВООЗ щодо розслідування джерел коронавірусу

Китай знову відмовився співпрацювати з ВООЗ щодо розслідування походження коронавірусу COVID-19. В уряді заявили, що не зацікавлені у "політичних" спробах з'ясувати походження захворювання.

Китай вважає розслідування політичним

В уряді Китаю відхилили пропозицію Всесвітньої організації охорони здоров'я взяти участь у міжнародному розслідуванні виникнення коронавірусу.

До теми У США вагаються між двома варіантами походження коронавірусу: що виявила розвідка

Хронологія подій

Останній візит експертів до лабораторій країни відбувся ще в січні 2021 року, однак вченим так і не вдалося пояснити, як міг виникнути вірус. Звіт щодо теорії витоку вірусу охопив лише 440 слів.

Вчора, 12 серпня, експерти ВООЗ закликали Китай надати їй необроблені дані найперших випадків захворювання серед населення.

Однак країна вкотре відмовилась брати участь у розслідуванні, оскільки підтримує, нібито, лише "наукові" дослідження, а не "політичні".

Розслідування походження COVID-19: коротко про головне

Підігріває напругу й США, так, американська розвідка оголосила про завершення власного незалежного розслідування щодо першоджерела коронавірусу. Там розглядають дві найбільш ймовірні теорії походження коронавірусу:

вірус виник у лабораторії Уханьського інституту вірусології,

вірус природним чином перейшов до людей від тварин.

Єдиного висновку щодо походження хвороби все ще немає і у ВООЗ. Організація розглядає 4 гіпотези його походження. Але пряму передачу від кажана до людини називають "найбільш вірогідною".

Теорії походження коронавірусу від ВООЗ

Летюча миша безпосередньо заразила людину.

Людина заразилася продуктом, який був заражений вірусом.

Летюча миша могла заразити іншу тварину, яка потім заразила людину.

Штучне походження в одній з лабораторій Ухань.