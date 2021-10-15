Китаєць створив у себе вдома ліки для смертельно хворого сина

Чоловік синтезував ліки за інструкцією з американських наукових журналів. Він не знає англійську, має тільки шкільну освіту, але дуже хоче врятувати свою дитину.

Фармацевтична лабораторія вдома

У Куньміні 30-річний власник невеликого інтернет-магазину Сюй Вей зайнявся фармакологією та хімією, щоб врятувати свого дворічного сина. Хлопчикові діагностували генетичну хворобу Менкеса, з якою рідко живуть довше десяти років. Чоловік вивчає американські дослідження і самостійно виробляє в домашній лабораторії мідний гістидин – препарат, який полегшує стан дитини.

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Ін'єкції мідного гістидину потрібно робити щодня, але доставити препарат в Китай з США практично неможливо через коронавірусних обмежень і бюрократію. Сюй Вей зв'язався з місцевими фармкомпаніями, але вони заявили, що виробляти ліки буде дуже дорого, до того ж дозволу від регуляторів можна чекати роками. Тому китаєць вирішив синтезувати мідний гістидин в домашніх умовах.

Сюй Вей за три тисячі доларів купив лабораторне обладнання, записався на відкриті курси по фармакології в кількох вузах і почав студіювати американські наукові журнали.

Як проходить навчання

Я не вчився в університеті, але це не означає, що я не можу вчитися зараз. Я потрібен моєму синові, і я буду намагатися всіма можливими способами врятувати його. Я не розумію англійської, тому використовую програмне забезпечення для перекладу досліджень,

– розповів чоловік.

Щоб синтезувати ліки, китаєць змішує три речовини з водою. Після цього розділяє його на дози за допомогою надчутливих аптечних ваг. "Це не так складно, як здається. Все написано в дослідженні, мені просто потрібно подбати про стерильність виробництва", – сказав Сюй.

Застосування ліків

Він спочатку випробував отриманий гістидин міді на кроликах. Вони вижили, і Вей ввів препарат собі. Переконавшись в його безпеці, китаєць зробив ін'єкцію синові. Після цього він відвіз його в клініку, там провели обстеження і виключили можливість ускладнень.

Сюй каже, що мідний гістидин не може вилікувати його дитини, але запобіг погіршенню його здоров'я. Зараз китаєць синтезував вдома ще один препарат, який потенційно може допомогти при хворобі Менкеса. Паралельно Сюй готується до вступу в університет на спеціальність "генна інженерія".

Органи охорони здоров'я знають про домашній лабораторії китайця, і дозволяють їй працювати.