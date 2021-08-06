Де стались зараження

Виявили інфекцію у китайських провінціях Гуансі і Сичуань. Наразі обидві жінки у стабільному стані, інфекція не поширилась далі.

До теми 5 днів у реанімації: у Львові чоловік підхопив небезпечну інфекцію

Що відомо про випадки зараження

Інфекцію виявили у 61-річної жінки з провінції Гуансі. Симптоми грипу у жінки з'явились після того, як вона побувала на ринку живої птиці. Через 3 дні її госпіталізували. Наразі її стан оцінюють як стабільний.

Також пташиний грип діагностували у 65-річної жінки з провінції Сичуань. Перед тим як захворіти, вона контактувала з домашніми птахами, які, ймовірно, були інфікованими. У день виявлення симптомів жінку доставили до лікарні в критичному стані.

Довідка! З 2014 року органи охорони здоров'я у Китаї зареєстрували 37 випадків передачі пташиного грипу H5N6 людині.

H5N6 – що це? Пташиний грип H10N3 – це низькопатогенний штам вірусу у домашньої птиці, тобто він рідко передається людині. Ризик його поширення у великих масштабах "дуже низький". УКитаї є багато різних штамів пташиного грипу, і деякі спорадично заражають людей, зазвичай тих, хто працює з домашньою птицею.

Пташиний грип у людини лікують, так само як інші види грипу. Вакцини та специфічних ліків від пташиного грипу не існує, тому застосовують противірусні, протизапальні, жарознижувальні лікарські засоби тощо.

Лікування відбувається в умовах відділень інтенсивної терапії та реанімації за тяжкого перебігу та розвитку ускладнень.

Більше про це Пташиний грип у людей: симптоми та шляхи зараження