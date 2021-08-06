У Китаї два випадки інфікування високопатогенним пташиним грипом: що про це відомо
6 серпня 2021 , 15:59Читать новость на русском
Джерело:Stheadline
У Китаї виявили два випадки зараження пташиним грипом високопатогенного різновиду H5N6. Інфекцію підхопили жінки 61 і 65 років.
Де стались зараження
Виявили інфекцію у китайських провінціях Гуансі і Сичуань. Наразі обидві жінки у стабільному стані, інфекція не поширилась далі.
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Що відомо про випадки зараження
- Інфекцію виявили у 61-річної жінки з провінції Гуансі. Симптоми грипу у жінки з'явились після того, як вона побувала на ринку живої птиці. Через 3 дні її госпіталізували. Наразі її стан оцінюють як стабільний.
- Також пташиний грип діагностували у 65-річної жінки з провінції Сичуань. Перед тим як захворіти, вона контактувала з домашніми птахами, які, ймовірно, були інфікованими. У день виявлення симптомів жінку доставили до лікарні в критичному стані.
H5N6 – що це?
Пташиний грип H10N3 – це низькопатогенний штам вірусу у домашньої птиці, тобто він рідко передається людині. Ризик його поширення у великих масштабах "дуже низький".
УКитаї є багато різних штамів пташиного грипу, і деякі спорадично заражають людей, зазвичай тих, хто працює з домашньою птицею.
Пташиний грип у людини лікують, так само як інші види грипу. Вакцини та специфічних ліків від пташиного грипу не існує, тому застосовують противірусні, протизапальні, жарознижувальні лікарські засоби тощо.
Лікування відбувається в умовах відділень інтенсивної терапії та реанімації за тяжкого перебігу та розвитку ускладнень.
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