Влада вважала, що тримає ситуацію з поширенням коронавірусу під контролем. Але після повідомлень про нові випадки хвороби пішла на рішучі кроки.

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Спалах коронавірусу у Гуанжчоу і введення карантину: що відомо

Упродовж тижня за офіційними даними місцевої влади у Гуанчжоу виявили 20 випадків інфікування коронавірусом. Мовиться про "індійський" варіант, вочевидь, завезений з-за кордону.

Гуанчжоу – великий діловий і промисловий центр на півдні Китаю, розташований неподалік Гонконгу.

Населення міста складає приблизно 15 мільйонів людей.

Кількість нових хворих у порівнянні з загальною цифрою населення міста начебто невелика. Однак влада стривожилася, адже була переконаною, що тримає ситуацію з поширенням коронавірусу під контролем.

У суботу, 29 травня, мешканцям 5 центральних вулиць міста у районі Лівань заборонили виходити з дому. Закрили також вуличні ринки, дитячі садки, розважальні заклади й ресторани (хоча на літніх майданчиках їсти можна).

У 4 прилеглих до центру районах людям також наказали обмежити перебування на повітрі. Поки діятимуть заборони, медики повинні терміново протестувати сотні тисяч людей у закритих зонах.

Через спалах COVID-19 у Гуанчжоу оголосили карантин: місто розташоване неподалік Гонконгу

Слід нагадати: пандемія коронавірусної хвороби почалася з Китаю Спалах COVID-19 вперше зафіксували у грудні 2019 року в Китаї у місті Ухань.

23 січня місто повністю ізолювали аж на 76 днів.

Та попри все вже в березні 2020 хвороба, викликана коронавірусом SARS-CoV-2, вийшла на рівень пандемії.

До теми До появи COVID-19: вірусологи в Ухані важко хворіли ще восени 2019 року, – ЗМІ