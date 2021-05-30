Влада вважала, що тримає ситуацію з поширенням коронавірусу під контролем. Але після повідомлень про нові випадки хвороби пішла на рішучі кроки.

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Спалах коронавірусу у Гуанжчоу і введення карантину: що відомо

Упродовж тижня за офіційними даними місцевої влади у Гуанчжоу виявили 20 випадків інфікування коронавірусом. Мовиться про "індійський" варіант, вочевидь, завезений з-за кордону.

  • Гуанчжоу – великий діловий і промисловий центр на півдні Китаю, розташований неподалік Гонконгу.
  • Населення міста складає приблизно 15 мільйонів людей.

Кількість нових хворих у порівнянні з загальною цифрою населення міста начебто невелика. Однак влада стривожилася, адже була переконаною, що тримає ситуацію з поширенням коронавірусу під контролем.

У 4 прилеглих до центру районах людям також наказали обмежити перебування на повітрі. Поки діятимуть заборони, медики повинні терміново протестувати сотні тисяч людей у закритих зонах.

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