Відлуння паніки: у Китаї ізолювали частину мегаполіса через 20 випадків COVID-19

Центр міста Гуанчжоу у Китаї вирішили терміново закрити на карантин – так, як це колись зробили з Уханем. Річ у тім, що там виявили "індійський" штам коронавірусу у щонайменше 20 людей.
Влада вважала, що тримає ситуацію з поширенням коронавірусу під контролем. Але після повідомлень про нові випадки хвороби пішла на рішучі кроки.
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Спалах коронавірусу у Гуанжчоу і введення карантину: що відомо
Упродовж тижня за офіційними даними місцевої влади у Гуанчжоу виявили 20 випадків інфікування коронавірусом. Мовиться про "індійський" варіант, вочевидь, завезений з-за кордону.
- Гуанчжоу – великий діловий і промисловий центр на півдні Китаю, розташований неподалік Гонконгу.
- Населення міста складає приблизно 15 мільйонів людей.
Кількість нових хворих у порівнянні з загальною цифрою населення міста начебто невелика. Однак влада стривожилася, адже була переконаною, що тримає ситуацію з поширенням коронавірусу під контролем.У суботу, 29 травня, мешканцям 5 центральних вулиць міста у районі Лівань заборонили виходити з дому. Закрили також вуличні ринки, дитячі садки, розважальні заклади й ресторани (хоча на літніх майданчиках їсти можна).
У 4 прилеглих до центру районах людям також наказали обмежити перебування на повітрі. Поки діятимуть заборони, медики повинні терміново протестувати сотні тисяч людей у закритих зонах.Через спалах COVID-19 у Гуанчжоу оголосили карантин: місто розташоване неподалік Гонконгу
Слід нагадати: пандемія коронавірусної хвороби почалася з Китаю
- Спалах COVID-19 вперше зафіксували у грудні 2019 року в Китаї у місті Ухань.
- 23 січня місто повністю ізолювали аж на 76 днів.
- Та попри все вже в березні 2020 хвороба, викликана коронавірусом SARS-CoV-2, вийшла на рівень пандемії.
До теми До появи COVID-19: вірусологи в Ухані важко хворіли ще восени 2019 року, – ЗМІ