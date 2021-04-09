Влада Пекіна позначатиме місцеві заклади різнокольоровими знаками. Таким чином продемонструють громадськості, скільки співробітників вакцинувалися проти коронавірусу.

Як маркуватимуть заклади в Китаї

Заклади, в яких понад 80% вакцинованих співробітників позначають зеленим кольором. Якщо в будівлі працюють від 40% до 80% щеплених, її позначають синім кольором. А червона позначка означає, що вакцинованих у закладі менш ніж 40%.

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Менеджер одного з пекінських ресторанів на ім'я Сюй розповів, що в його закладі вакцинували всіх 15 працівників, завдяки чому на будівлі повісили зелений знак. За його словами, такий показник допомагає приваблювати більше відвідувачів: "Клієнти почуваються в безпеці, коли обідають тут".

Коронавірус в Китаї

Джерело: Bloomberg