В Китаї побудували лікарню за 5 днів на 1,5 тисячі палат: там понад сотня нових інфікованих
-
В провінції Хебей за 5 днів побудували спеціалізовану лікарню на 1,5 тисяч палат для хворих на коронавірус. У місті зафіксували низку інфікувань коронавірусом.
Кожна палата площею 18 квадратних метрів обладнана ліжком, електронагрівачем, туалетом та раковиною. Також там доступний Wi-Fi, повідомляє Xinhua.
До теми В Китаї знову фіксують смертельні випадки COVID-19
Чому вирішили терміново збудувати лікарню
- Будівництво проєкту розпочалося 10 січня після того, як у місті було повідомлено про низку випадків COVID-19.
- Подібний центр на 3 тисяч палат будують також в столиці провінції Хебей – місті Шицзячжуан, де заявили про спалах вірусу.
- Впродовж найближчого часу уряд планує звести ще 6 аналогічних об'єктів у місті Наньгун, в яких буде налічуватися близько 6,5 тисяч палат.
Що відомо про ситуацію в місті
Жителі міста Шицзячжуан повинні залишатися вдома до кінця 19 січня з метою стримування поширення епідемії COVID-19. Такий указ дав міський штаб з профілактики та контролю епідемії.
Цікаво У Китаї виявили COVID-19 в морозиві: інгредієнт був з України
Поділитися новиною
Вибір редакції
-
В Китаї побудували лікарню за 5 днів на 1,5 тисячі палат: там понад сотня нових інфікованих16 січня , 14:51
-
Чи продовжать локдаун в Україні після 24 січня: відповідь головного санлікаря Ляшка10 січня , 17:46
-
Стане вирішальним ударом: в Кабміні почалися суперечки щодо ідеї Степанова продовжити локдаун13 січня , 03:03