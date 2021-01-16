В провінції Хебей за 5 днів побудували спеціалізовану лікарню на 1,5 тисяч палат для хворих на коронавірус. У місті зафіксували низку інфікувань коронавірусом.

Кожна палата площею 18 квадратних метрів обладнана ліжком, електронагрівачем, туалетом та раковиною. Також там доступний Wi-Fi, повідомляє Xinhua. До теми В Китаї знову фіксують смертельні випадки COVID-19 Чому вирішили терміново збудувати лікарню Будівництво проєкту розпочалося 10 січня після того, як у місті було повідомлено про низку випадків COVID-19.

Подібний центр на 3 тисяч палат будують також в столиці провінції Хебей – місті Шицзячжуан, де заявили про спалах вірусу.

Впродовж найближчого часу уряд планує звести ще 6 аналогічних об'єктів у місті Наньгун, в яких буде налічуватися близько 6,5 тисяч палат. Що відомо про ситуацію в місті Жителі міста Шицзячжуан повинні залишатися вдома до кінця 19 січня з метою стримування поширення епідемії COVID-19. Такий указ дав міський штаб з профілактики та контролю епідемії. Цікаво У Китаї виявили COVID-19 в морозиві: інгредієнт був з України Довідка: станом на 16 січня у КНР зареєстрували 88 118 випадків COVID-19, з них – понад 4,6 летальних, 82,3 тисячі пацієнтів одужали.