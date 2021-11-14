Нова вакцина

На півдні Китаю, під час міжнародної виставки у місті Хайкоу, презентували першу у світі вакцину проти коронавірусу, яку вводять шляхом інгаляції.

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Після потрапляння до легень вона стимулює імунітет через слизові органи.

Принцип дії. Зазначається, що інгаляційну вакцину вдихають через рот. Після того, як препарат потрапляє до легенів, він починає стимулювати імунітет слизової оболонки органу. Цього неможливо досягти під час внутрішньом'язового введення ін'єкцій.

Кажуть, що її також буде легше зберігати та доставляти. Вона вимагатиме і набагато менших доз, ніж ін'єкційна вакцина, що полегшить виробництво.

Вдихання аерозолю Ad5-nCoV є безболісним, простим, добре переносимим та імуногенним,

– зазначили дослідники в статті.

Чи є побічні ефекти

Минулого тижня китайська компанія CanSino Biologics опублікувала результати ранніх клінічних випробувань. Виявили, що аерозольна інгаляційна версія вакцини Ad5-nCoV викликає імунні реакції без серйозних побічних ефектів.

Як працює інгаляційна вакцина: дивіться відео

Наразі вакцина перебуває на ранній стадії клінічних випробувань. Однак цей препарат вже схвалили для використання в однодозовій формі для ін'єкцій у Китаї, Пакистані та Мексиці.

Довідка. Китайська компанія CanSino Biologics розпочала випробування інгаляційної вакцини проти COVID-19 ще весною 2021 року.