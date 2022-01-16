У Китаї проти COVID-19 вакцинували майже 90% населення

У Китаї вакцину від коронавірусу вдалося отримали майже 90% населення країни. Про це заявила тамтешня влада.

Масштабна вакцинація у Китаї

Представник Державного комітету у справах охорони здоров'я Хе Цінхуа повідомив, що понад 1,26 мільярда китайців отримали вакцини від коронавірусу. А це майже 90% населення.

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При цьому два щеплення проти коронавірусу отримали понад 1,22 мільярда китайців. Тепер громадськість закликають отримати бустерне щеплення якнайшвидше.

Чиновник наголосив, що необхідно продовжити дотримання карантинних обмежень, щоб запобігти зараженню коронавірусом, зокрема:

маскового режиму;

соціальної дистанції;

провітрювання приміщень.

Омікрон у Пекіні

Також у суботу, 15 січня, у Пекіні виявили перший випадок зараження Омікроном. Ця ситуація викликала побоювання перед Олімпіадою, через що влада почала масове тестування населення.

Разом з тим, Китай допускає зростання захворюваності на коронавірус під час Олімпіади.

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Спалах коронавірусу в країні

Попри успішну кампанію з вакцинації, у деяких містах Китаю погіршується ситуації з COVID-19. Там навіть облаштували карантинні табори. Інфікованих громадян розміщують в тісні металеві ящики.

Так Китай намагається викорінити COVID-19. Журналісти пишуть, що станом на 12 січня зачиненими вдома або в таборах було приблизно 20 мільйонів громадян.