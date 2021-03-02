У Китаї роблять анальні тести на коронавірус: японці скаржаться на це і просять припинити

Японія попросила Китай припинити вимагати від японських громадян робити анальні тести на коронавірусну інфекцію під час в'їзду до країни.

Видання повідомляє, що анальні мазки для виявлення коронавірусу беруть тільки у Китаї.

Читайте також Вакцина Pfizer менш ефективна для людей з ожирінням, – дослідження

Уряд Японії звернувся до КНР з проханням припинити вимагати від приїжджих проходити ці анальні тести, адже багато хто скаржиться, що ця процедура провокує у них "психологічний стрес".

Деякі громадяни повідомили нашому посольству у Китаї, що вони пройшли анальний тест, який викликав сильний психологічний дискомфорт,

– заявив генеральний секретар японського уряду Кацунобу Като.

Китайська влада вважає, що анальні тести на коронавірус "можуть підвищити рівень виявлення інфікованих людей". Водночас твердження викликало суперечки серед фахівців.

Що відомо про анальні тести на коронавірус

Анальні тести у Китаї проводять за допомогою введення в анус ватного тампона на 3-5 см і його обережне обертання.

Тижнем раніше американські ЗМІ почали писати, що у дипломатів з США також вимагали цю процедуру. Однак Пекін заперечив цю інформацію. Також, як пише видання, Китай наразі не відповів на прохання припинити такі тести щодо японських громадян.