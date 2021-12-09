Відомо, що ця комбінована терапія знижує ризик госпіталізації та смерті у пацієнтів із групи високого ризику приблизно на 80%. Принаймні про це свідчать результати клінічних випробувань.

До теми Вроджений та набутий імунітет: у чому різниця

Моноклональні антитіла – що це? Це тип білка, який прикріплюється до шипового білка коронавірусу, зменшуючи його здатність проникати у клітини організму.

Що відомо про нову терапію

Ліки спільно розробили Університет Сіньхуа, Третій народний шпиталь Шеньчженя та компанія Brii Biosciences.

Лікування включає комбінацію двох препаратів, які вводяться за допомогою ін'єкцій.

Розробники пропонують використовувати нову терапію для лікування певних випадків, які можуть прогресувати за ступенем важкості.

Ліки почали використовувати раніше

Місцеві ЗМІ повідомляють, що ліки в Китаї почали використовувати ще минулого місяця. Терапію застосовували на пацієнтах, інфікованих коронавірусом під час місцевих спалахів.