У Китаї спалах Дельти: джерелом інфекції став авіарейс з Росії

У Китаї виявили спалах штаму коронавірусу Дельта. Спершу ріст захворюваності виявили в Нанкіні, далі локальний спалах поширилася на 26 інших міст.

Що відомо про джерело спалаху

Джерелом спалаху став рейс авіакомпанії Air China, який прибув з Москви 10 липня – розповіла заступниця голови центру з контролю і профілактики захворювань Нанкіна Дін Цзе.

До теми Штам Дельта заразніший за вітрянку та передається вакцинованими людьми

Секвенування геному вірусу 52 випадків зараження Дельтою показало, що всі випадки мають таку ж послідовність геному, як у прибиральників літака, які підхопили вірус на рейсі CA910 з Росії,

– йдеться в повідомленні.

Перевірка показала, що хворі працівники клінінгової компанії могли захворіти не через недостатні заходи індивідуального захисту. А через те, що вони були залучені до прибирання внутрішніх рейсів, відтак відбулося кластерне зараження серед прибиральників, після чого заразилися й інші контактні особи.

Хронологія поширення інфекції

Також повідомляється, що перші випадки зараження в аеропорту Нанкіна виявили 20 липня у 9 працівників в ході регулярного тестування.

Місцева влада провела масове тестування на коронавірус – наразі відомо про 184 випадки зараження Дельтою.

Спалах вже поширився на 26 міст у 15 провінціях Китаю.

Головне про штам Дельта

Вперше виявили в Індії. Відтоді він швидко поширився у інших країнах світу.

ВООЗ оголосила Дельту міжнародною загрозою через численні занепокоєння.

Нові дослідження підтвердили небезпеку штаму – Дельту можна порівняти із заразністю таких хвороб як вітрянка та кір.

А переносити його можуть як невакциновані, так і повністю щеплені від коронавірусу люди.

Що відомо про штам коронавірусу Дельта / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу