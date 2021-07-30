У Китаї спалах Дельти: джерелом інфекції став авіарейс з Росії
Джерело:РБК-Україна
У Китаї виявили спалах штаму коронавірусу Дельта. Спершу ріст захворюваності виявили в Нанкіні, далі локальний спалах поширилася на 26 інших міст.
Що відомо про джерело спалаху
Джерелом спалаху став рейс авіакомпанії Air China, який прибув з Москви 10 липня – розповіла заступниця голови центру з контролю і профілактики захворювань Нанкіна Дін Цзе.
До теми Штам Дельта заразніший за вітрянку та передається вакцинованими людьми
Секвенування геному вірусу 52 випадків зараження Дельтою показало, що всі випадки мають таку ж послідовність геному, як у прибиральників літака, які підхопили вірус на рейсі CA910 з Росії,
– йдеться в повідомленні.
Перевірка показала, що хворі працівники клінінгової компанії могли захворіти не через недостатні заходи індивідуального захисту. А через те, що вони були залучені до прибирання внутрішніх рейсів, відтак відбулося кластерне зараження серед прибиральників, після чого заразилися й інші контактні особи.
Хронологія поширення інфекції
Також повідомляється, що перші випадки зараження в аеропорту Нанкіна виявили 20 липня у 9 працівників в ході регулярного тестування.
Місцева влада провела масове тестування на коронавірус – наразі відомо про 184 випадки зараження Дельтою.
Спалах вже поширився на 26 міст у 15 провінціях Китаю.
Головне про штам Дельта
- Вперше виявили в Індії. Відтоді він швидко поширився у інших країнах світу.
- ВООЗ оголосила Дельту міжнародною загрозою через численні занепокоєння.
- Нові дослідження підтвердили небезпеку штаму – Дельту можна порівняти із заразністю таких хвороб як вітрянка та кір.
- А переносити його можуть як невакциновані, так і повністю щеплені від коронавірусу люди.