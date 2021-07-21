В Китаї створили конкурс на кращого донора сперми

Банк сперми в Шанхаї розпочав 45-денний захід, в якому запрошують чоловіків міста зареєструватися у конкурсі, щоб вирішити, "хто має найкращу сперму". Усі учасники реєструватимуться анонімно, а організатор обіцяв конфіденційно опрацьовувати їхню інформацію.

Умови акції

Установа запустила акцію, щоб нагадати про необхідність стежити за репродуктивним здоров'ям. Потенційні учасники конкурсу повинні бути у віці від 20 до 45 років, а також мати ріст від 165 сантиметрів, хороший зір і диплом про вищу освіту або документ про його отриманні.

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Відбір учасників буде проходити до кінця серпня. До основного етапу допустять тільки чоловіків з високою концентрацією сперматозоїдів – від 60 мільйонів в одному мілілітрі.

Винагорода за на найкращу сперму

Чоловіки, які пройдуть відбір мають здати насіння кілька разів протягом пів року. Чим більше збереться матеріалу і чим якіснішим він виявиться, тим більше буде нагорода – до 7500 юанів (1160 доларів) у вигляді субсидій. Також конкурсантам відшкодують витрати на харчування та транспорт.

За словами представників банку, їхня акція націлена в першу чергу на молодих людей – їх закликають задуматися про здоров'я якомога раніше і відмовитися від нездорових звичок. Матеріали донорів будуть збирати тільки для досліджень, але бажаючі можуть передати своє сім'я на зберігання – в такому випадку з ними підпишуть договір.

Сперма від банку направляється безпосередньо до 17 центрів репродуктивності в місті, які в кінцевому підсумку надаватимуть послуги тим, хто їх потребує.