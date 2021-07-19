Ба більше, у Китаї це перший клінічно підтверджений випадок інфікування вірусом мавп людини. Недугу виявили у 53-річного ветеринара з Пекіну.
До теми У Великій Британії виявили віспу мавп: інфікувались троє людей
Як інфікувався чоловік: хронологія подій
- Відомо, що він проводив розтин двох мертвих мавп у рамках своєї експериментальної дослідницької роботи.
- Через місяць, у квітні цього року, у нього з'явилися нудота, блювота та лихоманка.
- 27 травня чоловік помер.
Лікарі одразу протестували близьких та друзів померлого. На щастя, ні в кого з них вірусу мавп не виявили.
Вірус мавп – що це?
Вірус мавп вперше виявили у 1932 році. Він є ензоотиком альфа-герпесу у макак.
Хвороба може передаватися при прямому контакті з мавпою та обміні виділеннями організму. Рівень смертності від недуги становить від 70 до 80 відсотків.