У Китаї від вірусу мавп померла людина

У Китаї підтвердили першу смерть людини через вірус мавп. Раніше у країні не фіксували смертельних випадків внаслідок цього вірусу.

Ба більше, у Китаї це перший клінічно підтверджений випадок інфікування вірусом мавп людини. Недугу виявили у 53-річного ветеринара з Пекіну.

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Як інфікувався чоловік: хронологія подій

Відомо, що він проводив розтин двох мертвих мавп у рамках своєї експериментальної дослідницької роботи.

Через місяць, у квітні цього року, у нього з'явилися нудота, блювота та лихоманка.

27 травня чоловік помер.

Дослідження встановило, що чоловік заразився вірусом мавпи B (BV).

Лікарі одразу протестували близьких та друзів померлого. На щастя, ні в кого з них вірусу мавп не виявили.

Вірус мавп – що це? Вірус мавп вперше виявили у 1932 році. Він є ензоотиком альфа-герпесу у макак.

Хвороба може передаватися при прямому контакті з мавпою та обміні виділеннями організму. Рівень смертності від недуги становить від 70 до 80 відсотків.