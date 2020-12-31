Знову по колу: у Китаї виявили перший випадок мутованого COVID-19
У Китаї підтвердили перший випадок нового штаму коронавірусу. Носієм так званого британського вірусу стала жінка з Шанхаю.
Хвора прибула до Китаю з Великої Британії
23-річна пацієнтка повернулась до Китаю з Великої Британії. Про це інформують The Straits Times.
До теми В Японії виявили новий штам коронавірусу з Африки
Жінка повернулась на батьківщину 14 грудня. Вже згодом її госпіталізували з легкими симптомами недуги.
Через те, що хвора приїхала з Туманного Альбіону, їй вирішили зробити аналіз на британський штам. Результати підтвердили – це мутований COVID-19.
Випадки мутованого вірусу виявили в США
Зазначимо, що нещодавно перший випадок мутованого коронавірусу діагностували у США. Проте вже 30 грудня виявили ще одного хворого з новим штамом.
Що відомо про новий штам коронавірусу
- Про швидке поширення нового штаму коронавірусу заявили 15 грудня у Великій Британії.
- Хоча виявили різновид інфекції ще у вересні.
- Новий штам на 70% заразніший, ніж звичний COVID-19.
- Десятки країн закрили авіасполучення з Британією.
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