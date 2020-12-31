У Китаї підтвердили перший випадок нового штаму коронавірусу. Носієм так званого британського вірусу стала жінка з Шанхаю.

Хвора прибула до Китаю з Великої Британії

23-річна пацієнтка повернулась до Китаю з Великої Британії. Про це інформують The Straits Times.

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Жінка повернулась на батьківщину 14 грудня. Вже згодом її госпіталізували з легкими симптомами недуги.

Через те, що хвора приїхала з Туманного Альбіону, їй вирішили зробити аналіз на британський штам. Результати підтвердили – це мутований COVID-19.

Випадки мутованого вірусу виявили в США

Зазначимо, що нещодавно перший випадок мутованого коронавірусу діагностували у США. Проте вже 30 грудня виявили ще одного хворого з новим штамом.

Що відомо про новий штам коронавірусу