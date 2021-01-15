У Китаї виявили COVID-19 в морозиві: інгредієнт був з України
Влада північнокитайської міста Тяньцзінь виявила новид вид коронавірусу у морозиві. Складники продукту були імпортними, один – з України.
Зараз морозиво перевіряють після того, як 3 зразки дали позитивний результат. Про це повідомляє "Сіньхуа".
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Ці зразки вони відправили компанією в міський центр профілактики та контролю захворювань. Всі вони дали позитивний результат на коронавірус.
Імпортні продукти
Попередні епідеміологічні дослідження показують, що компанія виробила партію морозива з використанням сухого молока, імпортованого з Нової Зеландії. Суху сироватку для морозива імпортували з України.
Тисячі працівників відправили на карантин. З них 700 осіб отримали негативний результат тесту на COVID-19, результати тестування інших поки невідомі. Всі складські приміщення товарів опечатали.
Продукт виробляла компанія Tianjin Daqiaodao Food Co.
Дії влади
Влада продезінфікувала виробництво. Зараз вони відстежують продане морозиво.
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