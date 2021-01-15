Влада північнокитайської міста Тяньцзінь виявила новид вид коронавірусу у морозиві. Складники продукту були імпортними, один – з України.

Зараз морозиво перевіряють після того, як 3 зразки дали позитивний результат. Про це повідомляє "Сіньхуа".

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Ці зразки вони відправили компанією в міський центр профілактики та контролю захворювань. Всі вони дали позитивний результат на коронавірус.

Імпортні продукти

Попередні епідеміологічні дослідження показують, що компанія виробила партію морозива з використанням сухого молока, імпортованого з Нової Зеландії. Суху сироватку для морозива імпортували з України.

Тисячі працівників відправили на карантин. З них 700 осіб отримали негативний результат тесту на COVID-19, результати тестування інших поки невідомі. Всі складські приміщення товарів опечатали.

Продукт виробляла компанія Tianjin Daqiaodao Food Co.

Дії влади

Влада продезінфікувала виробництво. Зараз вони відстежують продане морозиво.

Нагадаємо, що Китай повідомив про свою першу за 8 місяців смерть через коронавірус. У кількох китайських провінціях зафіксували сплески заражень.



Зараз Китай перебуває на 83 місці за кількістю виявлених випадків COVID-19.