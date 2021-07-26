Відомо, що 40 з усіх випадків виявили всередині країни, інші – у приїжджих.
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З 40 випадків захворювання всередині країни 39 були у провінції Цзянсу і один – з Ляоніна,
– йдеться в повідомленні Національній комісії охорони здоров'я.
Посилення карантину
У зв'язку з цим десятки тисяч людей перебувають на самоізоляції в столиці провінції Цзянсу Нанкіні, оскільки влада тестує 9,2 мільйона жителів міста на наявність коронавірусу.
Пекін посилив карантинні заходи у прикордонних провінціях, усвідомлюючи ризики швидкого поширення варіанту "Дельта".
Останні новини про поширення COVID-19 з Китаю
- Китай відмовився брати участь у другому етапі розслідування походження COVID-19, яке проводить Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ).
- У США пригрозили Китаю міжнародною ізоляцією в разі припинення співпраці над розслідуванням.
- Уперше коронавірусну хворобу виявили на гуртовому ринку в місті Ухань у кінці 2019 року.
- 23 січня 2020 року Ухань став першим у світі містом, яке повністю ізолювали через спалах коронавірусу.