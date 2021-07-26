Відомо, що 40 з усіх випадків виявили всередині країни, інші – у приїжджих.

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З 40 випадків захворювання всередині країни 39 були у провінції Цзянсу і один – з Ляоніна,

– йдеться в повідомленні Національній комісії охорони здоров'я.

Посилення карантину

У зв'язку з цим десятки тисяч людей перебувають на самоізоляції в столиці провінції Цзянсу Нанкіні, оскільки влада тестує 9,2 мільйона жителів міста на наявність коронавірусу.

Пекін посилив карантинні заходи у прикордонних провінціях, усвідомлюючи ризики швидкого поширення варіанту "Дельта".

Останні новини про поширення COVID-19 з Китаю

Китай відмовився брати участь у другому етапі розслідування походження COVID-19, яке проводить Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ).

У США пригрозили Китаю міжнародною ізоляцією в разі припинення співпраці над розслідуванням.

Уперше коронавірусну хворобу виявили на гуртовому ринку в місті Ухань у кінці 2019 року.

23 січня 2020 року Ухань став першим у світі містом, яке повністю ізолювали через спалах коронавірусу.

Важливо! Походження вірусу SARS-CoV-2 досі залишається спірним. ВООЗ планувала перевірити лабораторії в Ухані, поруч з якими, імовірно, були зареєстровані перші випадки зараження коронавірусом. Китай заперечує розробку COVID-19, а в Уханьському інституті вірусології стверджують, що вірус виник природним шляхом.