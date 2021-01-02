"Британський" штам коронавірусної інфекції вперше виявили в Китаї. Ним інфікувалася 23-річна китайська студентка, яка 14 грудня повернулася з Великої Британії.

Новий штам коронавірусу виявили у Китаї

Зазначається, що за два дні до вильоту у дівчини тест на COVID-19 був негативним. Після підтвердження зараження її госпіталізували, пише видання China Daily.

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Дівчина зізналася, що виходила на пробіжки у парк без маски, а також знімала маску, щоб їсти і пити, чекаючи на посадку в літак.

Медики визначили, що знайдений штам відрізняється від циркулюючого в Шанхаї і є аналогічний варіанту вірусу, який був виявлений в Британії.

Заходи Китаю

Щоб мінімізувати ризики розповсюдження нового штаму вірусу, влади Шанхаю вжили низку заходів, включаючи посилене відстеження тісних контактів пацієнта. Зазначається, що дезінфекція була застосована до певних місць, пов’язаних з пацієнтом.

Оскільки епідемія COVID-19 ефективно контролюється в Китаї, новий штам коронавірусу є дуже ризикованими для контролю та профілактики епідемій в країні. Протягом останніх кількох місяців Китай вжив жорстких заходів для запобігання імпорту вірусу через мандрівників та товари.

Спалах COVID-19 почався в кінці 2019 року у Китаї. 11 березня 2020 Всесвітня організація охорони здоров'я оголосила поширення коронавірусу пандемією.

Що відомо про новий штам коронавірусу

Про виявлення нового штаму 15 грудня повідомив міністр охорони здоров'я Сполученого Королівства Метт Хенкок. Згодом він був виявлений і в інших країнах.

Уряд Великої Британії не розглядає введення загальнонаціонального жорсткого карантину в країні. Британські вчені також провели дослідження і заявили, що новий штам є набагато заразнішим за попередню версію вірусу. Професор Аксель Ганді з лондонського Імперського коледжу сказав, що різниця між типами вірусів "досить велика".



Новий штам COVID-19: що варто знати / Інфографіка 24 каналу