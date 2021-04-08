Міністерство освіти КНР випустило "Циркуляр про подальше посилення контролю щодо поліпшення якості сну учнів, які отримують початкову і середню освіту". У цьому циркулярі встановлені мінімальні вимоги щодо сну дітей та підлітків.

Представник Міністерства освіти Люй Юйга заявив, що циркуляр розроблений з метою покращення психічного та фізичного здоров'я дітей. Контролювати, скільки сплять діти, будуть за допомогою технічних засобів.

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Норми сну для дітей та підлітків в Китаї:

Учні початкових шкіл повинні спати не менше 10 годин на день;

Учні середніх шкіл першого і другого ступеня повинні спати не менше 9 і 8 годин в день відповідно.

Звісно, вказали й рекомендований час відходу до сну:

Не пізніше 9:20 вечора для учнів початкових шкіл;

10:00 вечора для учнів середніх шкіл першого ступеня;

11:00 вечора для учнів середніх шкіл другого ступеня.

В 10 провінційних регіонах країни раніше провели опитування. В середньому учні початкових шкіл сплять 9,5 години в день, а учні середніх шкіл першого ступеня – 8,4 години.

Домашні завдання, консультації поза кампусом і відеоігри повинні звільнити місце для якісного сну студентів,

– заявив Люй Юйга.

Згідно з циркуляром, органи освіти за допомогою технічних засобів посилять контроль, аби неповнолітні не могли грати у відеоігри з 22:00 до 8:00.