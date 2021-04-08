У Китаї встановили вимоги щодо сну дітей та підлітків: як контролюватимуть

Джерело:"Синьхуа"
Міністерство освіти КНР випустило "Циркуляр про подальше посилення контролю щодо поліпшення якості сну учнів, які отримують початкову і середню освіту". У цьому циркулярі встановлені мінімальні вимоги щодо сну дітей та підлітків.
Представник Міністерства освіти Люй Юйга заявив, що циркуляр розроблений з метою покращення психічного та фізичного здоров'я дітей. Контролювати, скільки сплять діти, будуть за допомогою технічних засобів.
До теми Як покращити здоров'я: 10 дієвих порад
Звісно, вказали й рекомендований час відходу до сну:
В 10 провінційних регіонах країни раніше провели опитування. В середньому учні початкових шкіл сплять 9,5 години в день, а учні середніх шкіл першого ступеня – 8,4 години.
Домашні завдання, консультації поза кампусом і відеоігри повинні звільнити місце для якісного сну студентів,
– заявив Люй Юйга.
Згідно з циркуляром, органи освіти за допомогою технічних засобів посилять контроль, аби неповнолітні не могли грати у відеоігри з 22:00 до 8:00.