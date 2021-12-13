У Китаї вже теж виявили перший випадок Омікрону
Джерело:епідеміологічний штаб Тяньцзінь
Влада Китаю повідомила, що виявила перший у країні випадок зараження новим штамом коронавірусу Омікрон.
Відомо, що цей варіант інфекції привезли з-за кордону. Про це повідомили у понеділок, 13 грудня, у заяві епідеміологічного штабу міста Тяньцзінь.
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За його даними, цей штам виявлено у людини, яка 9 грудня повернулася з-за кордону. Коронавірус у хворого виявили із проб, які взяли із дихальних шляхів.
Це перший випадок виявлення штаму Омікрон у материковому Китаї,
– наголошується у заяві влади.
У якому стані інфікований
Захворювання у інфікованого протікає безсимптомно. Наразі перебуває у лікарні та повністю ізольований.
Що відомо про ОмікронЙого виявили у листопаді 2021 року на півдні Африки – там же найбільше інфікованих цим варіантом. Фахівці вважають, що він може загрожувати, оскільки поширюється набагато швидше, ніж інші штами, які виявляли вчені за період пандемії, і містить велику кількість мутацій. Новий штам вже зафіксували у 57 країнах.
Згідно з останнім рецензованим дослідженням, перехворілі на коронавірус та вакциновані люди мають "сильніший, ніж базовий" захист від штаму Омікрон.
Про перші випадки Омікрону повідомили й інші країни
Зазначимо, що про перші випадки Омікрону стало відомо в Туреччині. У кожного з 6 інфікованих хвороба протікає легко. Усі пацієнти перебувають під лабораторним спостереженням.
Тим часом у Великій Британії зафіксували перший летальний випадок від Омікрону. За словами прем'єра Бориса Джонсона, цей варіант коронавірусу – більш м'який та поширюється швидше.