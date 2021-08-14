Разом з тим, загальна кількість випадків зараження на коронавірус всередині країни продовжує зростати протягом останніх трьох тижнів. Втім влада переконує, що ризик масштабного спалаху всередині країни зберігається невеликий.

Зверніть увагу 20 тисяч хворих на COVID-19 за добу: зафіксували найвищий показник у Японії

Також стверджують, що загальна ситуація добре контролюється. Зокрема, в китайському Ухані провели масове тестування жителів на наявність коронавірусної інфекції.

Лікарі зробили більш як 11,28 мільйонів тестів на недугу. Всього в материковій частині Китаю ввели 1,83 мільярда доз вакцини.

Увага! Молодим людям у віці від 12 до 17 років ввели понад 60 мільйонів доз вакцини проти COVID-19.

Ліквідовують спалахи недуги

Через декілька спалахів захворювання, міста розширили мережу центрів тестування. Вони намагались виявити, де найбільше випадків поширення коронавірусу. Зокрема, зараз велику увагу приділяють вакцинації молоді, кажуть у Китайському центрі контролю та профілактики захворювань.

У деяких країнах, що зазнали важкої поразки, захворюваність та поширеність COVID-19 серед дітей зростає. Вакцинація дітей – є невід'ємною частиною формування колективного імунітету,

– сказав імунолог Ван Хуацин.

Коронавірус в Китаї

Станом на четвер, 12 серпня, зареєстрували понад 1 282 випадки коронавірусу. Разом з тим, у 36 містах протягом 5 днів не зареєстрували жодного випадку.